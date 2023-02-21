شركات
أسهم "أداني" الهندية تفقد أكثر من 136 مليار دولار في أقل من شهر
القيمة السوقية لأسهم المجموعة تتراجع لأقل من 100 مليار دولار
وضع القراءة
100% حجم الخط
تراجعت القيمة السوقية للشركات العشرة التابعة لمجموعة "أداني"، إلى ما دون 100 مليار دولار على الرغم من المحاولات المتكررة للمجموعة بتطمين المستثمرين حول الوضع المالي.
وخسرت المجموعة أكثر من 136 مليارا من قيمتها السوقية، وذلك من 24 من يناير الماضي، بعد تقرير "Hindenburg" والتي أشارت إلى مشاكل مالية واختلاسات وتلاعب بأسعار الأسهم.
مادة اعلانية
وقام مؤسس المجموعة الملياردير "Gautam Adani" بتوظيف جهات قانونية لمواجهة هذه الادعاءات بالإضافة إلى خفض النفقات والقيام بسداد مبكر لجزء من ديون الشركة في محاولة لإعادة ثقة المستثمرين في المجموعة في وقت تراجع سهم شركة "أداني" بأكثر من 75% في أقل من شهر.
اقرأ أيضاً
-
"المتقدمة للبتروكيماويات" تسجل خسائر مفاجئة في الربع الأخير من 2022جاءت الأرباح في 2022 دون التوقعات التي كانت عند 327 مليون ريال شركات
-
ارتفاع صادرات السلع السعودية 1.1% في ديسمبر 2022صادرات النفط ارتفعت 11.1% بواقع 8.5 مليار ريال اقتصاد
-
مصر تطرح سعرا استرشاديا أوليا في نطاق 11.625% لصكوك دولاريةلأجل 3 سنوات اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية