أسهم "أداني" الهندية تفقد أكثر من 136 مليار دولار في أقل من شهر

تراجعت القيمة السوقية للشركات العشرة التابعة لمجموعة "أداني"، إلى ما دون 100 مليار دولار على الرغم من المحاولات المتكررة للمجموعة بتطمين المستثمرين حول الوضع المالي.

وخسرت المجموعة أكثر من 136 مليارا من قيمتها السوقية، وذلك من 24 من يناير الماضي، بعد تقرير "Hindenburg" والتي أشارت إلى مشاكل مالية واختلاسات وتلاعب بأسعار الأسهم.

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وقام مؤسس المجموعة الملياردير "Gautam Adani" بتوظيف جهات قانونية لمواجهة هذه الادعاءات بالإضافة إلى خفض النفقات والقيام بسداد مبكر لجزء من ديون الشركة في محاولة لإعادة ثقة المستثمرين في المجموعة في وقت تراجع سهم شركة "أداني" بأكثر من 75% في أقل من شهر.