انخفاض أرباح "المتقدمة للبتروكيماويات" 64% لـ 295 مليون ريال في 2022
جاءت دون التوقعات التي كانت عند 327 مليون ريال
انخفضت أرباح الشركة المتقدمة للبتروكيماويات السعودية في 2022، بنسبة 64%، إلى 295 مليون ريال، مقابل 865 مليون ريال، في 2021.
وسجلت شركة المتقدمة للبتروكيماويات خسائر في الربع الرابع من 2022، بلغت قيمتها 5.9 مليون ريال.
وجاءت الأرباح دون توقعات المحللين التي كانت عند 327 مليون ريال.
وبلغت قيمة المبيعات 2.95 مليار ريال بانخفاض 5.2%، فيما كانت التوقعات عند 2.98 مليار ريال.
وقالت الشركة إن انخفاض صافي الربح بنسبة 64% يرجع إلى تراجع في أسعار المبيعات بنسبة 17%.
ولفتت "المتقدمة" إلى تكبد خسائر بمبلغ 109 ملايين ريال من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد في عام 2022 مقارنة مع أرباح قدرها 11 مليون ريال تم تحقيقها في عام 2021.
كما ارتفت أسعار البروبان والبروبلين المشترى بنسبة 13% و4% على التوالي، إضافة لارتفاع مصاريف الشحن الخارجي بنسبة 36%.
وقد انخفاض صافي الربح بالرغم من ارتفاع كميات المبيعات بنسبة 14%.
-
ارتفاع صادرات السلع السعودية 1.1% في ديسمبر 2022صادرات النفط ارتفعت 11.1% بواقع 8.5 مليار ريال اقتصاد
-
مصر تطرح سعرا استرشاديا أوليا في نطاق 11.625% لصكوك دولاريةلأجل 3 سنوات اقتصاد
-
"الصناعة" السعودية: 79 ترخيصا جديدا في ديسمبر باستثمارات 2.3 مليار ريالإجمالي حجم الاستثمارات في القطاع حتى ديسمبر 2022 بلغ 1.428 تريليون ريال اقتصاد