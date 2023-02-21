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شركة المتقدمة للبتروكيماويات
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
سوق السعودية

انخفاض أرباح "المتقدمة للبتروكيماويات" 64% لـ 295 مليون ريال في 2022

جاءت دون التوقعات التي كانت عند 327 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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انخفضت أرباح الشركة المتقدمة للبتروكيماويات السعودية في 2022، بنسبة 64%، إلى 295 مليون ريال، مقابل 865 مليون ريال، في 2021.

وسجلت شركة المتقدمة للبتروكيماويات خسائر في الربع الرابع من 2022، بلغت قيمتها 5.9 مليون ريال.

وجاءت الأرباح دون توقعات المحللين التي كانت عند 327 مليون ريال.

نتائج "المتقدمة للبتروكيماويات" كما هي معلنة في موقع "تداول"
نتائج "المتقدمة للبتروكيماويات" كما هي معلنة في موقع "تداول"

وبلغت قيمة المبيعات 2.95 مليار ريال بانخفاض 5.2%، فيما كانت التوقعات عند 2.98 مليار ريال.

وقالت الشركة إن انخفاض صافي الربح بنسبة 64% يرجع إلى تراجع في أسعار المبيعات بنسبة 17%.

ولفتت "المتقدمة" إلى تكبد خسائر بمبلغ 109 ملايين ريال من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد في عام 2022 مقارنة مع أرباح قدرها 11 مليون ريال تم تحقيقها في عام 2021.

كما ارتفت أسعار البروبان والبروبلين المشترى بنسبة 13% و4% على التوالي، إضافة لارتفاع مصاريف الشحن الخارجي بنسبة 36%.

وقد انخفاض صافي الربح بالرغم من ارتفاع كميات المبيعات بنسبة 14%.

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