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أسوشييتد بريتيش بورتس وهي أكبر مشغل موانئ في بريطانيا (رويترز)
"أسوشييتد بريتيش بورتس" وهي أكبر مشغل موانئ في بريطانيا (رويترز)
استحواذ

جهاز "أبوظبي للاستثمار" يدرس شراء حصة بأكبر مشغل موانئ في بريطانيا

في صفقة قد تصل قيمتها إلى 2.42 مليار دولار

دبي - العربية.نت
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أفادت وكالة "بلومبرغ"، أمس الثلاثاء أن جهاز أبوظبي للاستثمار، صندوق الثروة السيادي التابع لحكومة الإمارة، من بين الأطراف التي تدرس تقديم عرض لشراء 34% من أسهم "أسوشييتد بريتيش بورتس" وهي أكبر مشغل موانئ في بريطانيا.

ويمكن أن تصل قيمة الصفقة لنحو ملياري جنيه إسترليني (2.42 مليار دولار) أو أكثر.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة القول إن "ستونبيك بارتنرز" و"بريتيش كولومبيا إنفستمنت مانجمنت" من بين المستثمرين الآخرين المهتمين بالحصة التي يبيعها مجلس استثمارات خطط المعاشات التقاعدية الكندي.

وتمتلك وتدير الشركة البريطانية التي تعرف اختصارا (ABP) نحو 21 ميناء في إنجلترا واسكتلندا وويلز وتتعامل مع حوالي ربع التجارة البحرية في المملكة المتحدة وأكثر من 150 مليار جنيه إسترليني من التجارة البريطانية سنوياً.

كان مجلس استثمار المعاشات التقاعدية الكندي قد اشترى تلك الحصة من "غولدمان ساكس" و"برودينشال بي إل سي" في عام 2015 مقابل 1.6 مليار جنيه إسترليني.

وقال التقرير إن المداولات في مراحلها الأولى، مضيفا أنه قد يظهر أيضا مقدمو عروض آخرون منهم مساهمون حاليون.

ورفضت "أسوشييتد بريتيش بورتس" و"بريتش كولومبيا إنفستمنت مانجمنت" و"ستونبيك" والمجلس الكندي وجهاز أبوظبي للاستثمار جميعا التعليق.

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