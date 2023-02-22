رئيس "المراعي": لدينا فرص كبيرة في مصر.. ومتحمسون للغاية لضخ المزيد من الاستثمارات

ناقش رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع مسؤولي شركة "المراعي" السعودية المشروعات التي ترغب في تدشينها في مصر خلال الفترة المقبلة، وزيادة استثماراتها.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة المراعي الأمير نايف بن سلطان: "وجودنا في مصر مهم للغاية، فهذا البلد الشقيق له أهمية خاصة بالنسبة لنا، ونحن هنا لنؤكد أن لشركة المراعي فرصا كبيرة في السوق المصرية، باعتبارها بوابة القارة الإفريقية، ومن هذا المنطلق نحن متحمسون للغاية لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر" .

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وأكد بن سلطان أن شركة المراعي تُعوِّل كثيرًا على توسيع صادراتها من مصر إلى الدول المجاورة، مُشددًا على أن هذا يأتي ضمن خطط الشركة للعمل في مصر.

وعرض الرئيس التنفيذي لشركة "المراعي" عبدالله البدر عددًا من الفرص الاستثمارية التي تخطط لها الشركة بالسوق المصرية، خلال المرحلة المقبلة، ومن بينها، تصدير المكونات والمواد الخام الزراعية من مصر إلى مصانع الشركة في المملكة العربية السعودية.

وأضاف البدر أنه توجد فرص تجارية محتملة قابلة للتطوير تتعلق باستيراد المراعي لبعض المكونات والمواد الخام الزراعية من مصر مثل العصائر المركزة والمكونات الغذائية الزراعية الأخرى بقيمة تقريبية تقدر بحوالي 240 مليون دولار سنويًا.

كما عرض الرئيس التنفيذي للشركة نشاط الشركة في مصر، حيث تعمل "المراعي" في الأسواق المصرية منذ عام 2009 عبر علامتها التجارية (بيتي) والتي تُعد من أكبر منتجي الألبان والعصائر في السوق المصرية بحصة سوقية تبلغ 27% حيث تمتلك مصنع ألبان متطورا مزودا بأحدث المعدات التكنولوجية وأنظمة التحكم الآلي وفقاً لأعلي معايير الجودة بأكثر من 26 خط إنتاج، بالإضافة إلى أكثر من 30 مركز توزيع، ويعمل لديها أكثر من 3 آلاف موظف مصري.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بمساهمة شركة "المراعي" في الاقتصاد المصري، وفي قطاع الصناعات الغذائية على وجه الخصوص، حيث تُغطي منتجات الشركة شريحة كبيرة من الطلب في السوق المصرية.

وأكد مدبولي استعداد مجلس الوزراء لدعم خطط التوسع للشركة السعودية في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، حيث طلب مسؤولو الشركة عقد الاجتماع لبحث فرص الاستثمار في مصر.

وخلال الاجتماع، أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، السفير أسامة نُقلي، أن هذا الاجتماع يعكس اهتمام البلدين لدعم ملف الاستثمار المشترك للقطاع الخاص في مصر، مُعربًا عن سعادته لحضور هذا الاجتماع المُهم.

وأضاف السفير أسامة نُقلي، "نحن نناقش مشروعات جديدة -لا تحديات- وهي خطوة تجاه تشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية".