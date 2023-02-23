اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
محطة للطاقة الشمسية (آيستوك)
محطة للطاقة الشمسية
سوق السعودية

"أكوا باور" تبدأ تشغيل البرج الشمسي للطاقة المركزة بقدرة 100 ميغاواط في دبي

ضمن مشروع نور للطاقة 1 ضمن المرحلة الرابعة من مجمع الشيخ محمد بن راشد

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة أكوا باور عن بدء تشغيل البرج الشمسي للطاقة الشمسية المركزة بقدرة 100 ميغاواط التابع لشركة نور للطاقة 1 ش.م.خ.

وذكرت "أكوا باور" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أن مشروع نور للطاقة 1 يعد المرحلة الرابعة من مجمع الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية الواقعة في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووصلت القدرة الإجمالية تحت التشغيل التجاري للمشروع 517 ميغاوات من إجمالي 950 ميغاوات يتم توليدها عن طريق الطاقة الشمسية المركزة بالإضافة إلى الألواح الكهروضوئية.

"كيان السعودية" تتحول للخسارة بقيمة 1.24 مليار ريال في 2022 شركات سوق السعودية "كيان السعودية" تتحول للخسارة بقيمة 1.24 مليار ريال في 2022

تمتلك أكوا باور حصة قدرها 25% من شركة نور الطاقة 1.

وتابعت: "يتوقع أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المرحلة النهائية من المشروع بقدرة 950 ميغاواط على نتائج الشركة المالية ابتداء الربع الأول من عام 2024م".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الولايات المتحدة تعتزم إعادة 77 قطعة أثرية منهوبة من اليمن الولايات المتحدة تعتزم إعادة 77 قطعة أثرية منهوبة من اليمن
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط