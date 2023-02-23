"أكوا باور" تبدأ تشغيل البرج الشمسي للطاقة المركزة بقدرة 100 ميغاواط في دبي

أعلنت شركة أكوا باور عن بدء تشغيل البرج الشمسي للطاقة الشمسية المركزة بقدرة 100 ميغاواط التابع لشركة نور للطاقة 1 ش.م.خ.

وذكرت "أكوا باور" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أن مشروع نور للطاقة 1 يعد المرحلة الرابعة من مجمع الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية الواقعة في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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ووصلت القدرة الإجمالية تحت التشغيل التجاري للمشروع 517 ميغاوات من إجمالي 950 ميغاوات يتم توليدها عن طريق الطاقة الشمسية المركزة بالإضافة إلى الألواح الكهروضوئية.

تمتلك أكوا باور حصة قدرها 25% من شركة نور الطاقة 1.

وتابعت: "يتوقع أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المرحلة النهائية من المشروع بقدرة 950 ميغاواط على نتائج الشركة المالية ابتداء الربع الأول من عام 2024م".