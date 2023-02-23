سوق السعودية
"أكوا باور" تبدأ تشغيل البرج الشمسي للطاقة المركزة بقدرة 100 ميغاواط في دبي
ضمن مشروع نور للطاقة 1 ضمن المرحلة الرابعة من مجمع الشيخ محمد بن راشد
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أعلنت شركة أكوا باور عن بدء تشغيل البرج الشمسي للطاقة الشمسية المركزة بقدرة 100 ميغاواط التابع لشركة نور للطاقة 1 ش.م.خ.
وذكرت "أكوا باور" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أن مشروع نور للطاقة 1 يعد المرحلة الرابعة من مجمع الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية الواقعة في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
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ووصلت القدرة الإجمالية تحت التشغيل التجاري للمشروع 517 ميغاوات من إجمالي 950 ميغاوات يتم توليدها عن طريق الطاقة الشمسية المركزة بالإضافة إلى الألواح الكهروضوئية.
تمتلك أكوا باور حصة قدرها 25% من شركة نور الطاقة 1.
وتابعت: "يتوقع أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المرحلة النهائية من المشروع بقدرة 950 ميغاواط على نتائج الشركة المالية ابتداء الربع الأول من عام 2024م".
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