"أمريكانا للمطاعم" توصي بتوزيع 61.4% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني من 2022
حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.0461 ريال
أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية- "بي إل سي"، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن فترة النصف الثانى لعام 2022، بإجمالي نحو 388.01 مليون ريال (103.47 مليون دولار)، بإجمالي أسهم مستحقة نحو 8.42 مليار سهم.
وقالت "أمريكانا للمطاعم" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.0461 ريال (0.0123 دولار)، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 61.4%.
وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وسيتم الإعلان عن تاريخ اجتماع الجمعية العامة لاحقا.
كانت النتائج المالية السنوية لشركة أمريكانا للمطاعم العالمية- "بي إل سي" وشركاتها التابعة، قد أظهرت ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 27.12% في 2022، إلى نحو 972.1 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 764.69 مليون ريال في 2021.
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