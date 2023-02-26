أرباح "مجموعة تداول" تتراجع 48% إلى 57.2 مليون ريال في الربع الرابع

تراجع صافي أرباح شركة مجموعة تداول السعودية القابضة بنسبة 48.2% بعد الزكاة والضريبة، في الربع الرابع من 2022، إلى نحو 57.2 مليون ريال، مقابل 110.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2021، وفقاً لحسابات "العربية.نت".

وأظهرت النتائج المالية السنوية للشركة، اليوم الأحد، انخفاض صافي أرباحها بنسبة 27.75% في 2022، إلى نحو 424.6 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 587.7 مليون ريال في 2021.

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وأرجعت "تداول السعودية"، في بيان، الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية بنسبة 8.1% على أساس سنوي لتصل إلى 1.071 مليار ريال خلال العام 2022م مقارنةً بـ1.166 مليار ريال في العام السابق 2021م، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض في إيرادات التداول وإيرادات خدمات ما بعد التداول بسبب انخفاض أنشطة التداول بنسبة 23%.

وارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 16.6% على أساس سنوي لتصل إلى 644.3 مليون ريال في العام 2022م مقارنةً بـ 552.5 مليون ريال في العام السابق 2021م، ويعود ذلك إلى الارتفاع في تكاليف الرواتب والمنافع المتعلقة بها، مدفوعةً بسبب الزيادة في أعداد الموظفين وذلك حسب خطة المجموعة.

وانخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 26.9% على أساس سنوي لتصل إلى 490.3 مليون ريال في العام 2022م مقارنةً بـ 670.6 مليون ريال في العام السابق 2021م، ويعود ذلك إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية للمجموعة مقابل النمو في المصاريف التشغيلية للمجموعة.

ومن العوامل المؤثرة في تراجع الأرباح السنوية، انخفاض إجمالي الربح للمجموعة بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى 683.7 مليون ريال في العام 2022م مقارنةً بـ 834.3 مليون ريال في العام السابق 2021م، ويعود ذلك إلى الانخفاض في الإيرادات التشغيلية مقابل النمو في المصاريف التشغيلية للمجموعة.