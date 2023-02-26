سوق السعودية
الأرباح السنوية لـ"الخزف السعودي" تتراجع 25.6% إلى 173.9 مليون ريال
نتيجة الانخفاض النسبي في المبيعات وارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج
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أظهرت النتائج المالية السنوية لشركة الخزف السعودي، تراجع صافي أرباحها بنسبة 25.6% في 2022، إلى نحو 173.92 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 233.79 مليون ريال في 2021.
وقالت "الخزف السعودي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن السبب في انخفاض صافي الربح خلال 2022، على أساس سنوي، يعود إلى الانخفاض النسبي في المبيعات بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج والذي أثر على معدلات هوامش الربحية.
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وأضافت أن العام 2022، شهد زيادة في المصاريف البيعية والتسويقية قابلها انخفاض في المصاريف الإدارية والعمومية وزيادة في الإيرادات الأخرى.
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