تعيين عبد الرحمن الحضيف رئيسا لمجلس إدارة "جاكو"

أعلنت شركة القصيم القابضة للاستثمار "جاكو" أن مجلس إدارتها المنتخب من قبل الجمعية العامة، وافق في اجتماعه الأول بتاريخ 26 فبراير 2023م، تعيين عبد الرحمن صالح إبراهيم الحضيف رئيساً لمجلس الإدارة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن المجلس وافق على تعيين رشيد سليمان الرشيد نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

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وأضافت أنه تم التوصية للجمعية العامة للشركة بتشكيل لجنة المراجعة والتصويت على المرشحين، وهم رشيد بن سليمان الرشيد، وبدر حمد عبد الله القاضي، ووليد بن خالد القصيبي.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وضمت الأعضاء فيصل عبد الكريم على الخميس رئيساً للجنة، وعضوية أحمد سليمان سلامة المزيني، ووليد خالد أحمد القصيبي.

وأوضحت أن تشكيل لجنة الاستثمار ضم كلا من الأعضاء عبد الرحمن صالح إبراهيم الحضيف رئيساً للجنة، وعضوية كل من رشيد بن سليمان الرشيد، وبدر حمد عبد الله القاضي.