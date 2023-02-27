ارتفاع أرباح "سابك للمغذيات" 92% إلى 10 مليارات ريال في 2022

ارتفع صافي أرباح شركة سابك للمغذيات الزراعية بنسبة 91.98% في العام 2022، إلى نحو 10.04 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 5.23 مليار ريال في 2021.

وفي بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أرجعت "سابك للمغذيات"، زيادة الأرباح السنوية إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات، وارتفاع الكميات المباعة لمنتجات الشركة.

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وذكرت أن الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتوزيع وارتفاع في مخصص الزكاة نتيجة ارتفاع إيرادات المبيعات، حد من زيادة الأرباح السنوية.

وأوضحت "سابك للمغذيات"، أنه بداية من مطلع يناير 2022 م أصبحت هي المسوق لمنتجات المغذيات الزراعية التي تعود إليها والشركات التابعة لها والتي أثرت على أداء الشركة المالي بارتفاع الإيرادات وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع حيث كانت شركة "سابك" هي المسوق لمنتجات الشركة سابقا.

وارتفعت إيرادات "سابك للمغذيات" بنسبة 97.88% في 2022، إلى نحو 18.98 مليار ريال، مقابل نحو 9.59 مليار ريال في 2021.

