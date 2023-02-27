اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شعار سابك للمغذيات الزراعية
شعار شركة سابك للمغذيات الزراعية
سوق السعودية

ارتفاع أرباح "سابك للمغذيات" 92% إلى 10 مليارات ريال في 2022

ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات وزيادة الكميات يدعم الأرباح

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ارتفع صافي أرباح شركة سابك للمغذيات الزراعية بنسبة 91.98% في العام 2022، إلى نحو 10.04 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 5.23 مليار ريال في 2021.

وفي بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أرجعت "سابك للمغذيات"، زيادة الأرباح السنوية إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات، وارتفاع الكميات المباعة لمنتجات الشركة.

وذكرت أن الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتوزيع وارتفاع في مخصص الزكاة نتيجة ارتفاع إيرادات المبيعات، حد من زيادة الأرباح السنوية.

مجموعة "تشاينا رينيسانس" الصينية تكشف تطورات اختفاء رئيسها شركات اقتصاد الصين مجموعة "تشاينا رينيسانس" الصينية تكشف تطورات اختفاء رئيسها

وأوضحت "سابك للمغذيات"، أنه بداية من مطلع يناير 2022 م أصبحت هي المسوق لمنتجات المغذيات الزراعية التي تعود إليها والشركات التابعة لها والتي أثرت على أداء الشركة المالي بارتفاع الإيرادات وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع حيث كانت شركة "سابك" هي المسوق لمنتجات الشركة سابقا.

وارتفعت إيرادات "سابك للمغذيات" بنسبة 97.88% في 2022، إلى نحو 18.98 مليار ريال، مقابل نحو 9.59 مليار ريال في 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
التوترات الخفية بين رئيس مجلس السيادة السوداني ونائبه تخرج إلى النور.. ما الأسباب؟ التوترات الخفية بين رئيس مجلس السيادة السوداني ونائبه تخرج إلى النور.. ما الأسباب؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط