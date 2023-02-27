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سوق دبي

"دبي القابضة" تستحوذ على فندق فرنسي

الشركة الإماراتية استحوذت على كامل ملكية فندق "ويستن باريس-فاندوم"

دبي - العربية.نت
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استحوذت شركة دبي القابضة على كامل ملكية فندق "ويستن باريس-فاندوم" في العاصمة الفرنسية باريس.

وذكر مكتب دبي الإعلامي أن الاستحواذ جاء بعد شراء "دبي القابضة" حصة صندوق "هندرسون بارك" في الفندق.

وكانت دبي القابضة وهندرسون بارك قد استحوذتا على فندق "ويستن باريس – فاندوم" من خلال مشروع مشترك في عام 2018.

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