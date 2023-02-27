"دبي القابضة" تستحوذ على فندق فرنسي

استحوذت شركة دبي القابضة على كامل ملكية فندق "ويستن باريس-فاندوم" في العاصمة الفرنسية باريس.

وذكر مكتب دبي الإعلامي أن الاستحواذ جاء بعد شراء "دبي القابضة" حصة صندوق "هندرسون بارك" في الفندق.

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وكانت دبي القابضة وهندرسون بارك قد استحوذتا على فندق "ويستن باريس – فاندوم" من خلال مشروع مشترك في عام 2018.