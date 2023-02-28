أسمنت الجوف تتحول للربحية في 2022.. حققت 32.4 مليون ريال

تحولت شركة أسمنت الجوف السعودية لتحقيق أرباح في الربع الرابع من 2022، بلغت قيمتها 24.7 مليون ريال، مقابل خسائر 178.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2021.

وأرجعت "أسمنت الجوف" تحولها للربحية نتيجة لزيادة قيمة وكمية المبيعات بالإضافة إلى تحسن الأسعار وانخفاض التكاليف. وسجلت الشركة مخصصات إضافية في الربع المماثل من العام 2021.

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وخلال 2022، حققت الشركة أرباحا بلغت قيمتها 32.4 مليون ريال، مقابل خسائر 148.8 مليون ريال، في 2021.

وذكرت "أسمنت الجوف"وكانت الزيادة في صافي الدخل نتيجة لزيادة قيمة وكمية المبيعات بالإضافة إلى تحسن الأسعار وانخفاض التكاليف. وسجلت الشركة مخصصات إضافية في الفترة المماثلة من العام 2021.