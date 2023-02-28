"المنجم للأغذية" توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على 51% من "دواجن الوشم"

أعلنت شركة المنجم للأغذية توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على 51% من شركة دواجن الوشم.

وفي بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، قالت "المنجم"، إن شركة دواجن الوشم، هي شركة مساهمة مقفلة، تأسست في عام 1977، وتعمل في إنتاج وتصنيع وتوزيع منتجات الدواجن في السعودية بحيث تقوم بتوفير كافة المراحل ابتداءً من بيض التفقيس حتى الوصول للمنتج النهائي، بالإضافة إلى إنتاج الأعلاف.

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وتتضمن مذكرة التفاهم الشروع في عملية التفاوض المثمر وإجراء أعمال الفحص المالي والقانوني النافي للجهالة، بشأن إمكانية استحواذ شركة المنجم للأغذية على نسبة 51% من ملكية شركة دواجن الوشم وتحديد السبل الممكنة لتحقيق ذلك.

وذكرت "المنجم" أنه في حال المضي قدماً فسيخضع هذا الاستحواذ المقترح للحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من الجهات ذات العلاقة بما فيها الهيئة العامة للمنافسة.

وتعتبر عملية الاستحواذ متوافقة مع استراتيجية شركة المنجم للأغذية وخططها المستقبلية لتعزيز تكامل عملياتها التشغيلية وزيادة المحتوى المحلي.

وتسري صلاحية مذكرة التفاهم حتى تاريخ 31 يوليو 2023، قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.