اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
قناة السويس ( أ ف ب) مناسبة
قناة السويس ( أ ف ب)
سوق السعودية

"البحري" وهيئة قناة السويس تبحثان إنشاء شركة جديدة للنقل

أكدت أن مدة المذكرة 6 أشهر من تاريخ توقيع المذكرة قابلة للتجديد

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع هيئة قناة السويس للتعاون في تأسيس شركة مساهمة مصرية مشتركة للنقل البحري.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن المذكرة الموقعة بين الطرفين تهدف للتعاون في تأسيس شركة مساهمة مصرية مشتركة للنقل البحري تختص في امتلاك وتأجير واستئجار وتشغيل السفن لغرض نقل البضائع العامة والسائبة والكيماويات والنفط وجميع العمليات المرتبطة بالنقل البحري.

وأضافت أن مدة المذكرة 6 أشهر من تاريخ توقيع المذكرة قابلة للتجديد.

وزارة "الصناعة" للعربية: مشروع "الصودا آش" هام لمصر باستثمارات 500 مليون دولار جرس الإغلاق اقتصاد مصر وزارة "الصناعة" للعربية: مشروع "الصودا آش" هام لمصر باستثمارات 500 مليون دولار

وأشارت إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي حالياً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
علماء أميركيون يعملون على تطوير حواسيب تحاكي وظائف خلايا المخ علماء أميركيون يعملون على تطوير حواسيب تحاكي وظائف خلايا المخ
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط