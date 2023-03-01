"البحري" وهيئة قناة السويس تبحثان إنشاء شركة جديدة للنقل

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع هيئة قناة السويس للتعاون في تأسيس شركة مساهمة مصرية مشتركة للنقل البحري.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن المذكرة الموقعة بين الطرفين تهدف للتعاون في تأسيس شركة مساهمة مصرية مشتركة للنقل البحري تختص في امتلاك وتأجير واستئجار وتشغيل السفن لغرض نقل البضائع العامة والسائبة والكيماويات والنفط وجميع العمليات المرتبطة بالنقل البحري.

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وأضافت أن مدة المذكرة 6 أشهر من تاريخ توقيع المذكرة قابلة للتجديد.

وأشارت إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي حالياً.