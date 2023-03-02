"البحري" توقع اتفاقية مع برنامج "شريك" بـ1.53 مليار ريال

وقعت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" اتفاقية مع برنامج "تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)" لدعم جهود الشركة للدخول والاستثمار في قطاع نقل الغاز، لتمكين الشركة من مواجهة الطلب المستقبلي لنقل الغاز وتنويع أسطول النقل، ليشمل قطاع حيوي وواعد في ظل بيئة اقتصادية تنافسية في قطاع النقل.

وبحسب بيان نشر على موقع مجموعة تداول السعودية فإن تكلفة المشروع حوالي 1.53 مليار ريال.

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وسيتم تمويل المشروع من خلال موارد الشركة الذاتية بالإضافة إلى التمويل المصرفي.

وقالت "البحري" إنها تعمل حالياً على تحديد الأثر المالي المتوقع للمشروع في نتائج الشركة، وستقوم الشركة بالإعلان لاحقاً عن الأثر المالي والذي سيبدأ في نتائج الشركة عند اكتمال المشروع وبدء تشغيل الاسطول.

ومن المخطط أن يصل مستوى الاستثمار الرأسمالي في المشروع خلال الفترة 2024م – 2030م إلى 1.53 مليار ريال، بما يتماشى مع دورة الاستثمار طويلة الأجل للشركة التي تتطلب استثمارات في سفن متخصصة في نقل الغاز مع التركيز على المزيد من الكفاءة والاستدامة وإدارة التكلفة خلال فترة الخطة لضمان استمرارية التنافسية والعوائد المناسبة لمساهمي الشركة.

وسيكون هذا الاستثمار عبر الاستحواذ أو من خلال بناء أسطول يتماشى مع النمو المتوقع في الطلب في المملكة والعالم على نقل الغاز.