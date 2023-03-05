انخفاض أرباح "أسمنت حائل" 61% إلى 16.4 مليون ريال في 2022

انخفض صافي أرباح شركة أسمنت حائل بنسبة 61.29% في 2022، إلى نحو 16.41 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 42.41 مليون ريال في 2021.

وأرجعت "أسمنت حائل" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال العام 2022، على أساس سنوي، يعود إلى الانخفاض في متوسط سعر البيع بالإضافة إلى العوامل الاستثنائية الأخرى خلال العام 2022.

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وذكرت أن العوامل الاستثنائية تتمثل في ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية بسبب غرامة لإحدى الجهات الحكومية بقيمة 10 ملايين ريال، وتسجيل خسائر من التغير في القيمة العادلة لاستثمارات مالية بالقيمة العادلة خلال العام 2022، مقابل تسجيل أرباح خلال العام 2021، نتيجة تأثر أسواق المال المحلية والخارجية بسبب الأحداث العالمية.

وأوضحت أن ذلك على الرغم من ارتفاع كمية وقيمة المبيعات خلال العام 2022 مقارنة مع العام 2021.