قفزة 25% بأرباح "لجام" السنوية إلى 257.3 مليون ريال
"وقت اللياقة" تسجل أعلى إيرادات وصافي ربح في تاريخها
ارتفع صافي ربح شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" بنسبة 24.9% في 2022، إلى نحو 257.3 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 206 ملايين ريال في 2021.
وقالت "وقت اللياقة"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنها حققت أعلى إيرادات سنوية وصافي ربح في تاريخها بلغ 1.1 مليار ريال و257 مليون ريال على التوالي.
وأضافت أن سبب ارتفاع صافي الربح لسنة 2022، يعود إلى ارتفاع الإيرادات بسبب ارتفاع عدد المراكز العاملة، حيث تم افتتاح 11 مركزًا جديدًا خلال السنة الماضية، كما ساهمت الحملات الترويجية المختلفة كذلك في ارتفاع الإيرادات إلى جانب عدد أيام تشغيل أكثر.
وأوضحت أن الزيادة في الايرادات توزعت على ارتفاع إيرادات العضوية بمبلغ 157.4 مليون ريال، وارتفاع إيرادات التدريب الشخصي بمبلغ 12.7 مليون ريال، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الإيجار والإيرادات الأخرى بمبلغ 10.4 مليون ريال.
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