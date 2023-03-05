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شركة علم
شركة علم
سوق السعودية

نمو أرباح شركة "علم" 64% إلى 930 مليون ريال في 2022

ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 20.32% العام الماضي

دبي - العربية.نت
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أظهرت النتائج المالیة الموحدة السنویة لشركة عِلم، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 64.02% في 2022، إلى نحو 930 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 567 مليون ريال في 2021.

وفي بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أرجعت الشركة، زيادة الأرباح السنوية، إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 20.32% ما يعادل 778 مليون ريال، مما ساهم في ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 42.55% بنحو 563مليون ريال.

وذكرت أن سبب تحسن الإيرادات يعود إلى ارتفاع إيرادات قطاع الأعمال الرقمية بنسبة 49.34%، وارتفاع إيرادات قطاع الخدمات الاحترافية بنسبة 83.14%، على الرغم من انخفاض إيرادات قطاع إسناد الأعمال بنسبة 20.41%.

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من ناحية أخرى، ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 28.96% ما يعادل 205 ملايين ريال، نتيجة لارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 67 مليون ريال، وارتفاع مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 58.8 مليون وارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 38.5 مليون ريال، وكذلك ارتفاع مصروف الانخفاض في قيمة موجودات غير متداولة بمبلغ 36.5 مليون ريال.

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