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شعار تويتر (رويترز)
شعار تويتر
تويتر

إبلاغ عن أعطال في منصة تويتر

تمثل الخلل في صعوبة تحميل الصور ومقاطع الفيديو والروابط

دبي - العربية.نت
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شهد موقع "تويتر"، اليوم الاثنين، عطلا كبيرا مع إبلاغ مستخدمين من كل أنحاء العالم عن عدم قدرتهم على فتح روابط مواقع إلكترونية خارجية.

وأوضح حساب القسم التقني للشركة في تغريدة: "بعض الميزات في تويتر قد لا تعمل كما هو متوقع في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى "خلل غير مقصود" ناجم عن تحديث للمنصة.

وتمثل الخلل بمنصة تويتر في صعوبة تحميل الصور ومقاطع الفيديو والروابط.

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