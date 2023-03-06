تويتر
إبلاغ عن أعطال في منصة تويتر
تمثل الخلل في صعوبة تحميل الصور ومقاطع الفيديو والروابط
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شهد موقع "تويتر"، اليوم الاثنين، عطلا كبيرا مع إبلاغ مستخدمين من كل أنحاء العالم عن عدم قدرتهم على فتح روابط مواقع إلكترونية خارجية.
وأوضح حساب القسم التقني للشركة في تغريدة: "بعض الميزات في تويتر قد لا تعمل كما هو متوقع في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى "خلل غير مقصود" ناجم عن تحديث للمنصة.
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وتمثل الخلل بمنصة تويتر في صعوبة تحميل الصور ومقاطع الفيديو والروابط.
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