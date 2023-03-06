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سوق السعودية

"الوطنية للبناء" ترفع حد التسهيلات المصرفية من "بنك الرياض" بقيمة 90 مليون ريال

مدة التمويل 18 شهراً

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة "الوطنية للبناء والتسويق" عن توقيعها اتفاقية زيادة حد التسهيلات المصرفية الممنوحة من "بنك الرياض" متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 90 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن مدة التمويل 18 شهرا، وذلك بغرض تمويل رأس المال العامل لديها للمشاريع القائمة.

وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل، سند لأمر وبنفس شروط التسهيلات والأحكام المعتمدة مسبقاً من البنك.

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كانت الشركة "الوطنية للبناء والتسويق"، أعلنت عن توقيعها اتفاقية زيادة حد التسهيلات المصرفية الممنوحة من "بنك الرياض" متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 50 مليون ريال.

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