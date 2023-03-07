"أداني" الهندية تسدد استحقاقا مبكرا لديون بقيمة 900 مليون دولار

أعلنت مجموعة أداني الهندية أنها قامت بتسديد استحقاق مبكر بقيمة نحو 900 مليون دولار، ضمن خطتها لتخفيض مديونياتها.

وكانت المجموعة قد قامت في فبراير الماضي بتسديد مبكر لتمويل بقيمة نحو 1.1 مليار دولار.

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وتسعى "أداني" لتخفيف المخاوف بشأن ملفها الائتماني واستعادة الثقة بعد تقرير "Hindenburg Research" الذي أثار القلق من ارتفاع مديونية المجموعة، واتهمها بالاستخدام غير السليم للملاذات الضريبية الخارجية والتلاعب بالأسهم، وهو ما نفته أداني بشكل قاطع.

والأسبوع الماضي، شكّلت المحكمة العليا في الهند لجنة من ستة أعضاء للنظر في الآليات التنظيمية لحماية مصالح المستثمرين إثر الخسائر الكبيرة التي تكبدتها مجموعة أداني بعد التقرير الذي صدر سابقا عن شركة البيع على المكشوف "هيندنبورغ" بحق المجموعة.

وطالبت المحكمة من الأعضاء إنهاء التحقيق في القضية في غضون شهرين، والتحقّق مما إذا كان هناك معلومات ذات صلة بالأطراف المعنية لم يتم الكشف عنها.