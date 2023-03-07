اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
منتجات غذائية في أحد المتاجر
صورة لأحد متاجر المواد الغذائية
اقتصاد الإمارات

"فكوسفيل" الروسية للمواد الغذائية تطلق مبيعاتها في دبي

الشركة تستهدف بيع منتجاتها لمواطنيها الفارين من الحرب

لندن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت شركة "فكوسفيل" الروسية لبيع المواد الغذائية الفاخرة إنها بدأت بيع منتجاتها في دبي من خلال تطبيق (يلا ماركت) لتلبية احتياجات الكثيرين من الروس الذين انتقلوا للإقامة في الإمارات العربية المتحدة للابتعاد عن الصراع في أوكرانيا.

وأطلقت الشركة، التي أغلقت العام الماضي متجرا لها في هولندا، مبيعاتها بصفة تجريبية للعملاء في الصين ودول أخرى على الحدود مع روسيا في عام 2022، مما يدل على تحول الشركة نحو الأسواق التي لم تستهدف موسكو بالعقوبات.

وأضافت الشركة أن رواد أعمال من روسيا أسسوا خدمة (يلا ماركت) لتوصيل البقالة سريعا في دبي قبل عامين وإن نحو نصف مستخدمي التطبيق في المدينة هم من الروس.

اقتصاد روسيا ينكمش 2.1% في عام 2022 بأفضل من التوقعات اقتصاد اقتصاد روسيا اقتصاد روسيا ينكمش 2.1% في عام 2022 بأفضل من التوقعات

وتدير "فكوسفيل" أكثر من 1300 متجرا في 70 مدينة روسية، وكانت واحدة من عدة شركات روسية درست إجراء طرح عام أولي في عام 2022 قبل أن يحبط الصراع في أوكرانيا طموحاتها.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة إلى 204.8 مليار روبل (2.72 مليار دولار) العام الماضي، مقارنة مع 162.2 مليار روبل في عام 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل يتم حظر دخول "كلابِ البيتبول" إلى مصر؟ هل يتم حظر دخول "كلابِ البيتبول" إلى مصر؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط