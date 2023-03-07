"فكوسفيل" الروسية للمواد الغذائية تطلق مبيعاتها في دبي

قالت شركة "فكوسفيل" الروسية لبيع المواد الغذائية الفاخرة إنها بدأت بيع منتجاتها في دبي من خلال تطبيق (يلا ماركت) لتلبية احتياجات الكثيرين من الروس الذين انتقلوا للإقامة في الإمارات العربية المتحدة للابتعاد عن الصراع في أوكرانيا.

وأطلقت الشركة، التي أغلقت العام الماضي متجرا لها في هولندا، مبيعاتها بصفة تجريبية للعملاء في الصين ودول أخرى على الحدود مع روسيا في عام 2022، مما يدل على تحول الشركة نحو الأسواق التي لم تستهدف موسكو بالعقوبات.

مادة اعلانية

وأضافت الشركة أن رواد أعمال من روسيا أسسوا خدمة (يلا ماركت) لتوصيل البقالة سريعا في دبي قبل عامين وإن نحو نصف مستخدمي التطبيق في المدينة هم من الروس.

وتدير "فكوسفيل" أكثر من 1300 متجرا في 70 مدينة روسية، وكانت واحدة من عدة شركات روسية درست إجراء طرح عام أولي في عام 2022 قبل أن يحبط الصراع في أوكرانيا طموحاتها.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة إلى 204.8 مليار روبل (2.72 مليار دولار) العام الماضي، مقارنة مع 162.2 مليار روبل في عام 2021.