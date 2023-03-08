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سوق السعودية

"إنماء الروابي" تشتري مبنى تجارياً في الرياض بـ37.5 مليون ريال

العقار مُؤجر بعقد سنوي 1.2 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "إنماء الروابي" عن شرائها مبنى تجاريا في مدينة الرياض بحي الصحافة بمساحة 2500 متر مربع، وذلك بقيمة 37.5 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الطرف البائع شركة العجلان القابضة، وسيتم تمويل الصفقة من الموارد الذاتية للشركة.

وأضافت أن العقار مُؤجر بعقد سنوي 1.2 مليون ريال.

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وأشارت إلى أن الأثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها يتمثل في زيادة العقارات الاستثمارية، والمُتوقع زيادة الإيرادات بمبلغ مساوٍ لقيمة عقد التأجير السابق.

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