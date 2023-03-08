سوق السعودية
"ثمار القابضة" تعلن مصادقة محكمة الرياض التجارية على تعديل مقترح إعادة التنظيم المالي
أكدت أنها ستقوم بالإعلان عن أي مستجدات
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أعلنت شركة "ثمار التنمية القابضة" مصادقة المحكمة التجارية بالرياض على تعديل مقترح إعادة التنظيم المالي للشركة.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنها ستقوم بالإعلان عن أي مستجدات بخصوص ما ورد أعلاه.
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كانت شركة ثمار التنمية القابضة السعودية، قالت إن المحكمة التجارية بالرياض وافقت في 16-11-2022م على مقترح الشركة بإعادة جدولة سداد الدائنين في خطة التنظيم المالي المعتمدة سابقاً من المحكمة التجارية بالرياض.
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