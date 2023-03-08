"رؤوم" توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على "مصنع القصيم للكرتون" مقابل إصدار أسهم
أكدت أن العمل بهذه المذكرة يبدأ من تاريخ توقيعها ولمدة 120 يوماً قابلة للتمديد
أعلنت شركة رؤوم التجارية "رؤوم" عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على شركة مصنع القصيم للكرتون المضلع والمنتجات الورقية –شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة، والمملوكه بالكامل لشركة العريفي للتجارة والصناعة والمقاولات.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الصفقة ستتم عن طريق زيادة رأسمال الشركة من خلال إصدار أسهم جديدة في شركة رؤوم التجارية.
ويعد "مصنع القصيم للكرتون المضلع والمنتجات الورقية" شركة متخصصة في إنتاج وتصنيع العديد من الأصناف الخاصه بالكرتون المضلع والذي يخدم قطاع الأغذيه والمشروبات والقطاع الصناعي والخدمي واللوجستي وغيرها من القطاعات الأخرى، وتتخطى ايراداتها السنوية مبلغ 90 مليون ريال.
وأضافت أن العمل بهذه المذكرة يبدأ من تاريخ توقيعها ولمدة 120 يوماً قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.
وأوضحت أنها قامت بتعيين شركة الوساطة المالية "وساطة كابيتال" كمستشار مالي للشركة فيما يتعلق بالصفقة المقترحة.
وبينت أن توقيع الاتفاقيات النهائية بعد إنهاء الدراسات اللازمة والفحص النافي للجهالة المالية والضريبية والقانونية.
وأشارت إلى أن الصفقة المقترحة تخضع للحصول على الموافقات النظامية للجهات المختصة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.
-
"أغذية" للعربية: أداء العام الماضي سيرفع سقف مستهدفاتنا للعام 2025الفحام أكد استمرار استراتيجية الشركة في الاستحواذ على علامات تجارية قوية قصص اقتصادية
-
مصر تحدد شروط منح جنسيتها للأجانب مقابل النقد الأجنبيمنح الجنسية سيتم بعد العرض على وحدة فحص طلبات التجنس اقتصاد
-
الأردن يشتري 50 ألف طن من علف الشعير في مناقصةسعر الشراء 279.50 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن اقتصاد