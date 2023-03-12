شركات تجزئة روسية تستعد لدخول دولة عربية

يستعد عدد من شركات التجزئة الروسية، بما في ذلك سلسلتا متاجر الملابس "12 ستوريز"، ومستحضرات التجميل "ليتوال" لدخول في آن واحد إلى سوق دبي، حسبما أفادت صحيفة "إيزفيستيا"، اليوم الأحد، نقلا عن اتحاد مراكز التسوق.

ومن المتوقع افتتاح أول متاجر في أوائل الخريف، وستكون المتاجر مماثلة من حيث الحجم ومجموعة المنتجات لتلك التي تعمل في مراكز التسوق الروسية.

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وأوضح نائب رئيس اتحاد مراكز التسوق، بافل ليولين: "تعمل الأعمال الروسية والعديد من مواطنينا بالفعل في دبي، لذا فإن دخول هذه السوق سيكون منطقياً وعقلانياً من وجهة نظر تطور الشركات، خاصة نظراً لأنه في العام الماضي، فتح عدد قياسي من الشركات الروسية مكاتبها هناك".

وبحسب الصحيفة، في وقت سابق، قد دخلت العلامات التجارية الروسية مثل "ليتشي"، "سودامودا"، "نيكيتا يفريموف"، و"بوست ميريديم"، و"بيل يو" سوق الإمارات العربية المتحدة.