"فيبكو" تتحول للربحية بـ9.8 مليون ريال في 2022

تحولت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيبكو" إلى تحقيق أرباح صافية بقيمة 9.8 مليون ريال بنهاية العام المالي 2022 مقارنة بخسائر صافية بلغت قيمتها 9.1 مليون ريال خلال العام 2021.

وذكرت الشركة فى بيان لـ" تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن التحول إلى الربحية بنهاية العام الماضي يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع مجمل الربح نتيجة زيادة المبيعات وتحسن هوامش الربحية، بالرغم من ارتفاع التكاليف غير المباشرة الناتجة عن ارتفاع الحد الأدني لأجور الموظفين.

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وأشارت إلى انخفاض مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة تماشياً مع المعيار الدولي رقم 9 نتيجة لتحسن مستويات التحصيل ومراجعة العلاقات الائتمانية مع بعض العملاء بجانب التغير في التزام شراء حقوق ملكية الحصة غير المسيطرة.

كما ارتفعت الأرباح المحققة وغير المحققة من استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

وكشفت عن زيادة الإيرادات الأخرى نتيجة حصول الشركة على مبالغ الدعم الحكومية خلال الفترة بالإضافة إلى إحلال أصول رأسمالية متدنية الجدوى الاقتصادية خلال الفترة المماثلة من العام الماضى وانخفاض مصروف الزكاة.

وقالت الشركة إن هذه النتائج تحققت رغم ارتفاع مصاريف البيع والتسويق نتيجة زيادة تكاليف الشحن، بالإضافة إلى التوسع في مشاركة الشركة التابعة في المعارض الدولية بهدف رفع حصتها السوقية في الأسواق العالمية وتحقيق أهدافها التصديرية، كما ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية.

وكشفت عن زيادة تكاليف التمويل نتيجة انتهاء المبادرات الحكومية التي أطلقتها الدولة للتخفيف من آثار فيروس كورونا المستجد، والمتعلقة بتأجيل سداد الأقساط المستحقة من القروض بدون فوائد تمويلية، فضلاً عن ارتفاع معدلات الفائدة على الاقتراض، بالرغم من قيام الشركة بسداد بعض القروض غير المستحقة قصيرة الأجل ذات معدلات الفائدة المتغيرة خلال العام 2022.

وأشارت "فيبكو" إلى حصولها على موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية، وجاري استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للدعوة للجمعية العامة غير العادية.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية فى نوفمبر الماضي على طلب شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيبكو"، زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 115 مليون ريال.

وتستهدف الشركة من خلال رفع رأس المال، أتمتة وتحديث خطوط الإنتاج بما يرفع من الكفاءة الإنتاجية ويرفع مستويات الجودة ويقلل من الاعتماد على الأيدي العاملة.

كما تخطط الشركة لتخفيض معدلات الاقتراض وتكاليف التمويل المرتبطة بها في ظل ارتفاع معدلات الفائدة عالمياً، ورفع الملاءة المالية للشركة لمقابلة أنشطتها التوسعية.