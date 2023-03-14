أرباح "أسمنت ينبع" ترتفع 35% إلى 215.41 مليون ريال في 2022

ارتفع صافي أرباح شركة "أسمنت ينبع" بنسبة 35% في 2022، إلى نحو 215.41 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح نحو 159.56 مليون ريال في 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع صافي الأرباح في 2022، على أساس سنوي، يعود إلى تحسن متوسط سعر البيع للمبيعات المحلية والخارجية، وانخفاض تكلفة المبيعات نتيجة ارتفاع كميات إنتاج الكلنكر، وارتفاع أرباح الشركة التابعة.

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وارتفعت مبيعات الشركة في 2022 بنسبة 5.05% إلى 981.17 مليون ريال، مقابل 934.03 مليون ريال في عام 2021.

يشار إلى أن صافي أرباح شركة أسمنت ينبع ارتفع بنسبة 90.3% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 69.27 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح نحو 36.4 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.