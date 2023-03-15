أرباح "باعظيم التجارية" ترتفع هامشياً إلى 21.77 مليون ريال في 2022

أظهرت النتائج الأولية لشركة "باعظيم التجارية"، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 1.04% خلال 2022 إلى 21.77 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 21.55 مليون ريال أرباحاً في 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن أسباب نمو أرباح عام 2022، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 1%.

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وارتفعت ايرادات "باعظيم" بنسبة 1.33% في 2022، إلى 263.35 مليون ريال، مقابل ايرادات بنحو 259.9 مليون ريال في 2021.