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سوق السعودية

أرباح "أسترا الصناعية" تقفز 134% إلى 474 مليون ريال العام الماضي

إجمالي حقوق الملكية يسجل نموا بنسبة 27%

دبي - العربية.نت
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سجلت مجموعة "أسترا الصناعية" قفزة فى أرباحها بنهاية العام 2022، إذ بلغت نحو 474.32 مليون ريال بزيادة نسبتها 134.4%، مقارنة بأرباح عام 2021 البالغة نحو 202.37 مليون ريال.

وذكرت الشركة فى بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، أن الارتفاع في صافي الأرباح السنوية يعود بشكل رئيسي إلى الربح من العمليات غير المستمرة، وارتفاع المبيعات وإجمالي الربح في قطاعات الأدوية والكيماويات المتخصصة، وصناعات الحديد، وانخفاض صرف العملات الأجنبية والتضخم في قطاعي الأدوية، والكيماويات المتخصصة.

وأشارت الشركة إلى تراجع مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية في قطاعات الكيماويات المتخصصة وصناعات الحديد وقطاعات أخرى.

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كما نوهت "أسترا" إلى وجود ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتوزيع وفي جميع القطاعات.

وسجل إجمالي حقوق الملكية نموا بنسبة 27% بنهاية العام الماضي ليصل نحو 1.913 مليار ريال مقارنة بمبلغ 1.504 مليار ريال في عام 2021.

وحقق إجمالي الدخل الشامل نموا 178.6% للعام الماضي إلى 517.745 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الدخل الشامل بمقدار 185.794 مليون ريال في العام 2021.

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