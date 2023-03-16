أرباح "السيف غاليري" تهبط 29.8% إلى 129.76 مليون ريال في 2022
الانخفاض جاء نتيجة تراجع حجم المبيعات وارتفاع التكاليف
تراجع صافي أرباح شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار "السيف غاليري" بنسبة 29.81% في 2022، إلى نحو 129.76 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 184.88 مليون ريال في 2021.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن التراجع في صافي الربح خلال 2022، على أساس سنوي، يعود إلى عدة أسباب رئيسية، منها انخفاض المبيعات بنسبة 10%، وزيادة نسبة تكلفة المبيعات والناتجة عن زيادة تكاليف البضاعة المشتراة، وارتفاع تكاليف الشحن خلال العام والتي بدأت بالرجوع لمعدلاتها الطبيعية نهاية عام 2022م.
وأضافت الشركة أنها لم تقم بتحويل هذه الزيادة بالتكاليف إلى العملاء، وذلك لغرض الحفاظ على الأسعار وزيادة حصتها في السوق.
وتراجعت مبيعات "السيف غاليري" بنسبة 10.44% إلى 739.1 مليون ريال في 2022، مقارنة بنحو 825.28 مليون ريال مبيعات في 2021.
-
بينها مطار عربي واحد.. أفضل 10 مطارات في العالم لعام 2023فقد اللقب الذي حافظ عليه لعامين قصص اقتصادية
-
المركزي الأوروبي يرفع الفائدة 50 نقطة أساس ويتعهد بتقديم الدعم إذا لزم الأمرأكد أن القطاع المصرفي في منطقة اليورو قوي اقتصاد
-
الكويت تحذر من تشريعات تقوض جهود "أوبك+" للحفاظ على استقرار السوققال وزير النفط الكويتي بدر الملا اليوم الخميس، إن جهود "أوبك+" للحفاظ على استقرار أسواق النفط من خلال اتفاقها بالإجماع على خفض الإنتاج الإجمالي بمقدار ... طاقة