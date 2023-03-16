أرباح "السيف غاليري" تهبط 29.8% إلى 129.76 مليون ريال في 2022

تراجع صافي أرباح شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار "السيف غاليري" بنسبة 29.81% في 2022، إلى نحو 129.76 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 184.88 مليون ريال في 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن التراجع في صافي الربح خلال 2022، على أساس سنوي، يعود إلى عدة أسباب رئيسية، منها انخفاض المبيعات بنسبة 10%، وزيادة نسبة تكلفة المبيعات والناتجة عن زيادة تكاليف البضاعة المشتراة، وارتفاع تكاليف الشحن خلال العام والتي بدأت بالرجوع لمعدلاتها الطبيعية نهاية عام 2022م.

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وأضافت الشركة أنها لم تقم بتحويل هذه الزيادة بالتكاليف إلى العملاء، وذلك لغرض الحفاظ على الأسعار وزيادة حصتها في السوق.

وتراجعت مبيعات "السيف غاليري" بنسبة 10.44% إلى 739.1 مليون ريال في 2022، مقارنة بنحو 825.28 مليون ريال مبيعات في 2021.