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شركة المتقدمة للبتروكيماويات
تداول السعودية
سوق السعودية

"المتقدمة" تعتزم شراء 650.7 ألف سهم من أسهمها

الشركة تشتري أسهم خزينة في إطار برنامج أسهم حوافز الموظفين

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية على شراء عدد من أسهم الشركة وبحد أقصى نحو 650.7 ألف سهم، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين.

وقالت "المتقدمة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الهدف من الشراء هو الاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج أسهم حوافز الموظفين.

وستمول عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتبلغ نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء 0.33%.

وأشارت إلى ضرورة موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء، وكذلك استيفاء شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

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