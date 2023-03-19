هيئة "المنافسة" السعودية توافق على صفقة اندماج "عناية" و"المتحدة للتأمين"

أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، عن صدور قرار الهيئة العامة للمنافسة بعدم الممانعة على إتمام عملية تركز اقتصادي من خلال اندماج شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني مع الشركة المتحدة للتأمين التعاوني.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات في هذا الشأن مستقبلاً.

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وأكدت الشركة على عدم وجود أطراف ذات علاقة فيما يتعلق بصفقة الاندماج.

كانت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، أعلنت عن قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع الشركة المتحدة للتأمين التعاوني، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

وبحسب بيان على "تداول السعودية"، فإن الشركتين ستقومان ببدء عملية التحقق وفحص النواحي العملية والفنية والمالية والقانونية والإكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لصفقة الاندماج المقترحة.

واتفقت الشركتان على أنه في حال تم التوقيع على اتفاقية الاندماج والحصول على موافقات الجهات التنظيمية وجمعيات المساهمين سيتم إتمام الاندماج المقترح بطريق مبادلة الأسهم بحيث ستقوم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بإصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني مقابل كافة الأسهم المصدرة في شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عند اكتمال الاندماج.