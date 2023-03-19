"السيف غاليري" توصي بتوزيع 10% أرباحاً نقدية عن الربع الرابع

أعلنت شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار "السيف غاليري" عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2022، بإجمالي مبلغ 35 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 35 مليون سهم.

وقالت "السيف غاليري" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ ريالا للسهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

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وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنھایة تداول يوم الخميس 23 مارس 2023، والمقیدین في سجل المساھمین لدى مركز إيداع الأوراق المالیة "إيداع" في نھایة ثاني یوم تداول یلي تاريخ الاستحقاق.

ويكون تاريخ التوزيع هو 4 أبريل 2023.

وكان صافي أرباح شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار "السيف غاليري" قد تراجع بنسبة 29.81% في 2022، إلى نحو 129.76 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 184.88 مليون ريال في 2021.