"السيف غاليري" توصي بتوزيع 10% أرباحاً نقدية عن الربع الرابع
حصة السهم من توزيعات "متاجر السيف" تبلغ ريالاً
أعلنت شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار "السيف غاليري" عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2022، بإجمالي مبلغ 35 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 35 مليون سهم.
وقالت "السيف غاليري" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ ريالا للسهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.
وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنھایة تداول يوم الخميس 23 مارس 2023، والمقیدین في سجل المساھمین لدى مركز إيداع الأوراق المالیة "إيداع" في نھایة ثاني یوم تداول یلي تاريخ الاستحقاق.
ويكون تاريخ التوزيع هو 4 أبريل 2023.
وكان صافي أرباح شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار "السيف غاليري" قد تراجع بنسبة 29.81% في 2022، إلى نحو 129.76 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 184.88 مليون ريال في 2021.
-
تراجع أرباح "أسمنت المدينة" 28% إلى 115 مليون ريال في 2022الشركة توصي بتوزيع 5% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني شركات
-
إطلاق المرحلة الأولى من "حافلات الرياض" بعدد 340 حافلةتذكرة الرحلة 4 ريالات صالحة لمدة ساعتين اقتصاد
-
"فيرست سيتيزنز" تدرس الاستحواذ على بنك سيليكون فاليعدة عروض للاستحواذ على البنك المنهار قصص اقتصادية