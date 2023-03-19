سوق السعودية
"جروب فايف" تتحول إلى الخسارة بـ 24.4 مليون ريال في 2022
أرجعت الخسائر إلى ظروف السوق غير المواتية وعلى رأسها القفزات الهائلة في أسعار المواد الخام
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تحولت شركة جروب فايف السعودية للأنابيب "جروب فايف" إلى الخسارة في 2022، بإجمالي نحو 24.38 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 35.11 مليون ريال في 2021.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب التحول للخسائر في 2022 على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى ظروف السوق غير المواتية وعلى رأسها القفزات الهائلة في أسعار المواد الخام، والتي أثرت سلباً على النتائج المالية للشركة، حيث لم تدخل الشركة في عقود أو مشاريع تتماشى مع طاقتها الإنتاجية.
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وهوت مبيعات "جروب فايف" في 2022، بنسبة 64.04% إلى 230.54 مليون ريال، مقابل مبيعات بقيمة 641.09 مليون ريال في عام 2021.
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