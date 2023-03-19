"سرك" تستحوذ على 60% من شركة "مصب" لإعادة تدوير البلاستيك

وقعت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية استحواذ على شركة مصنع "مصب" بنسبة 60% المتخصصة في إعادة تدوير البلاستيك، حيث مثل "سرك" كبير التنفيذين لتطوير الأعمال المهندس حسن العمري، ومثل "مصب" عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب صالح الرويتع.

وتأتي هذه الاتفاقية دعماً لتوجه الشركة في تأسيس شراكة حقيقية مع القطاع الخاص بهدف التطوير والارتقاء، حيث جرت مراسم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص الذي يناقش الفرص الاستثمارية في قطاعات عديدة ومنها قطاع إعادة التدوير.

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وتسعى شركة "سرك" من خلال الشراكة مع القطاع الخاص بشكل عام ومع مصنع "مصب" بشكل خاص إلى تعزيز استثمارها في مجال إعادة تدوير البلاستك، وتأسيس شراكة حقيقية مع القطاع الخاص بهدف تطويره والارتقاء بصناعة إعادة التدوير، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتعد "سرك" المحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد الدائري في المملكة، وتستثمر في جميع أنواع النفايات ومنها الصلبة والبلدية والطبية والكهربائية وغيرها، كما تسعى "سرك" من خلال هذه الشراكة ومجموعة شراكات واستثمارات أخرى إلى الوصول إلى هدف الاستبعاد عن المرادم بنسبة 94%على مستوى المملكة بحلول عام 2035م.