أرباح "الإعادة السعودية" تنمو 6.4% العام الماضي إلى 56.7 مليون ريال

حققت الشركة السعودية لإعادة التأمين "الإعادة السعودية" نموا بصافي الأرباح -قبل الزكاة -بنسبة 6.4% خلال عام 2022 على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" بلغ صافي الربح قبل الزكاة 56.74 مليون ريال في العام الماضي، مقابل 53.31 مليون ريال في عام 2021.

مادة اعلانية

وقالت الشركة إن نمو الأرباح يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي الأقساط المكتسبة بـ 73 مليون ريال، والذي ساهم في تحسن فائض عمليات إعادة التأمين بنسبة 139%.

وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة بنهاية العام الماضي 1.4 مليار ريال سعودي مقابل 1.115 مليار ريال في عام 2021، بنمو 25.75 %.

ارتفع صافي أرباح الشركة السعودية لإعادة التأمين بنسبة 212.46% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 35.69 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 11.42 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت الشركة في بيان سابق، إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثالث من العام الماضي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، يعود إلى ارتفاع صافي الربح قبل الزكاة بشكل رئيسي وتحسن نتائج عمليات إعادة التأمين بنسبة 2901% وذلك نتيجة انخفاض صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 44% وتحسن أداء الاستثمارات.