سوق السعودية
أرباح "الدواء" تقفز إلى 305.45 مليون ريال في 2022.. وتوصية بتوزيع 12.5% أرباحاً نقدية
تبلغ حصة السهم من التوزيع 1.25 ريال
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ارتفع صافي أرباح شركة الدواء للخدمات الطبية "الدواء" بنسبة 27.73% في 2022، إلى نحو 305.45 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل أرباح بقيمة 239.14 مليون ريال في 2021.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن نمو الأرباح خلال 2022، على أساس سنوي، يعود إلى الزيادة في المبيعات والتحكم في المصروفات والتي أدت إلى التحسن في إجمالي الربح والأرباح التشغيلية.
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وفي بيان منفصل، أوصى مجلس إدارة شركة "الدواء" بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2022م بنسبة 12.5%.
وقالت إن إجمالي المبلغ الموزع 106.25 مليون ريال، موزعاً على عدد 85 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1.25 ريال.
وأوضحت أن تاريخ الأحقية في التوزيع 17 أبريل 2023.
وأضافت أن التوزيع في 1 مايو 2023.
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