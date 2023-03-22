سوق السعودية
أرباح "دار الأركان" تقفز 233% إلى 441.7 مليون ريال في 2022
أرجعت ارتفاع الأرباح السنوية إلى نمو مبيعات العقارات
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ارتفع صافي أرباح شركة دار الأركان للتطوير العقاري- "دار الأركان" بنسبة 233.32% في 2022، إلى نحو 441.72 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 132.52 مليون ريال في 2021.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن زيادة الأرباح في 2022، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع مبيعات العقارات.
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وأضافت أن الارتفاع في تكاليف التشغيل بالإضافة إلى الارتفاع في أعباء التمويل قد تم تعويضه جزئيا بالارتفاع في الإيرادات الأخرى غير التشغيلية والمحققة من المرابحات الإسلامية، بالإضافة إلى الدخل المحقق من بيع الاستثمارات في الشركات الأخرى مما كان له الأثر على صافي الربح.
وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 57.45% في 2022، إلى نحو 3.92 مليار ريال، مقابل مبيعات بقيمة 2.49 مليار ريال في 2021.
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