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مجموعة فتيحي القابضة
مجموعة فتيحي القابضة
سوق السعودية

"فتيحي القابضة" تتحول للخسارة بـ 17.2 مليون ريال في 2022

"فتيحي القابضة": أرباح رأسمالية في 2021 غير متكررة تضغط على الأداء

دبي - العربية.نت
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تحولت مجموعة فتيحي القابضة إلى الخسارة في 2022، بنحو 17.24 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 149.64 مليون ريال في 2021.

وفي بيان على "تداول السعودية"، أرجعت "فتيحي القابضة" أسباب الخسارة إلى عدة عوامل هي تحقيق أرباح رأسمالية استثنائية من بيع أسهم شركة زميلة بمبلغ 125.7 مليون ريال خلال عام 2021 غير متكررة خلال العام 2022.

وأضافت أنها حققت خسارة من حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة خلال عام 2022 بمبلغ 24.8 مليون ريال، مقارنة بتحقيق ربح بمبلغ 24.5 مليون ريال خلال العام 2021.

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وأوضحت أنه تم تسجيل أرباح من حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة بناءً على القوائم المالية المعدة من قبل الإدارة ووفقاً لآخر معلومات متاحة، حيث لم يتم إصدار القوائم المالية المدققة للشركة الزميلة "شركة المركز الطبي الدولي" حتى تاريخه.

وذكرت أنها حققت أرباحا رأسمالية استثنائية من بيع ممتلكات غير مستغلة بمبلغ 13.8 مليون ريال خلال عام 2021 غير متكررة خلال العام 2022، وكذلك تسجيل أرباح تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بلغت 1.2 مليون ريال خلال عام 2021 غير متكررة خلال العام 2022.

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