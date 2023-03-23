اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
المنجم للأغذية
المنجم للأغذية
سوق السعودية

أرباح "المنجم" تقفز إلى 290.2 مليون ريال في 2022.. وتوصية بتوزيع 10% أرباحاً نقدية

تبلغ حصة السهم من التوزيع ريالاً واحداً

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ارتفع صافي أرباح شركة "المنجم للأغذية" بنسبة 74.71% في 2022، إلى نحو 290.2 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 166.1 مليون ريال في 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن مبيعاتها زادت بنسبة 15.58% في 2022، إلى نحو 2.97 مليار ريال، مقابل مبيعات بقيمة 2.57 مليار ريال في 2021.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2022م، بنسبة 10%.

ارتفاع الأسهم الأميركية عند الفتح مع تزايد الآمال بشأن وقف زيادات الفائدة أسواق المال وول ستريت ارتفاع الأسهم الأميركية عند الفتح مع تزايد الآمال بشأن وقف زيادات الفائدة

وأوضحت في بيان، أن قيمة التوزيعات تبلغ 60 مليون ريال، موزعاً على عدد 60 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال.

وأضافت أنه سيتم دفع الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة.

وأشارت إلى أنه سيتم تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة للشركة بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات الحكومية ذات الصلة.

وذكرت أنه سيتم تحديد تاريخ دفع الأرباح بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
المغاربة يشكون من موجة غلاء غير مسبوقة في رمضان.. وتطمينات حكومية المغاربة يشكون من موجة غلاء غير مسبوقة في رمضان.. وتطمينات حكومية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط