"سمو العقارية" تحقق 87.6 مليون ريال أرباحاً عن العام الماضي

ارتفع صافي أرباح شركة "سمو العقارية" عن العام الماضي 2022 بنسبة 8% تقريبا، ليصل إلى 87.64 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة مقابل 81.2 مليون ريال لعام 2021.

وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم الخميس على "تداول السعودية"، أن السبب في ارتفاع صافي الربح لعام 2022 يعود إلى عدة أسباب، منها ارتفاع إيرادات الشركة التشغيلية لعام 2022 إلى 282 مليون ريال سعودي وبنسبة ارتفاع 174% مقارنةً مع الإيرادات التشغيلية للعام الماضي والبالغة 103 ملايين ريال، ويعود سبب الارتفاع الرئيسي للإيرادات إلى زيادة نسبة الإنجاز في مشاريع الشركة خلال العام، مع انخفاض تكاليف التمويل لعام 2022 مقارنةً مع عام 2021 وبنسبة انخفاض 82 % وذلك لاعتماد الشركة على التمويل الذاتي لمشاريعها.

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وقرر مجلس إدارة شركة سمو العقارية، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2022م، بواقع ريال واحد للسهم.

وأشارت إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الخميس 30 مارس الجاري والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما لفتت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم الخميس 13 أبريل 2023.