28.4 مليون ريال أرباح " الجزيرة تكافل" العام الماضي بنمو 32%
ربحية السهم للعام الماضي بلغت 0.516 ريال سعودي
ارتفعت أرباح شركة الجزيرة تكافل تعاوني، إلى 28.4 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة بنهاية عام 2022 بنسبة 32%، مقارنة بأرباح 21.4 مليون ريال خلال عام 2021.
وأشارت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إلى انخفاض صافي دخل الاكتتاب بمبلغ 2.254 مليون ريال سعودي أي بنسبة 3.30%، وانخفاض في مخصص الذمم المدينة بمبلغ 7.11 مليون ريال سعودي، وزيادة المصاريف العمومية والإدارية لعمليات التأمين بمبلغ 4.23 مليون ريال سعودي، بنسبة 6.87%، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية، ومصاريف عمليات المساهمين بمبلغ 6.05 مليون ريال سعودي أي 82.74%.
بلغت استثمارات حملة الوثائق والإيرادات الأخرى للعام الماضي 14.67مليون ريال مقابل 15.38 مليون ريال للعام الأسبق، وذلك بانخفاض نسبته 4.63%.
وبلغت استثمارات المساهمين والإيرادات الأخرى للعام الماضي 17.242 مليون ريال مقابل 14.894 مليون ريال للعام الأسبق بزيادة 15.76%.
وبلغت ربحية السهم للعام الماضي 0.516 ريال سعودي مقابل 0.407 ريال سعودي للعام 2021 بزيادة قدرها 26.78% والتي تحتسب على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة.
بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق أقلية) في العام الماضي 841.084 مليون ريال مقابل 812.73 مليون ريال للعام 2021 بارتفاع نسبته 3.48%.
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