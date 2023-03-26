تراجع خسائر "الخدمات الأرضية" 3.9% في 2022 إلى 244.5 مليون ريال

تراجعت خسائر الشركة السعودية للخدمات الأرضية بنسبة 3.9% في 2022، إلى نحو 244.49 مليون ريال، مقابل 254.4 مليون ريال خسائرها في 2021.

وقالت "الخدمات الأرضية"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن إجمالي الخسارة الشاملة انخفض بنسبة 30.6% لتصل إلى 162.7 مليون ريال مقارنة بقيمة 234.5 ريال العام الماضي.

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وأضافت أن سبب الانخفاض في الخسائر يعود إلى التعافي المستمر للعمليات التشغيلية والتي أثرت بشكل مباشر على زيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 23% والمقدرة بمبلغ 369.1 مليون ريال، بالإضافة إلى الزيادة في الأرباح الإكتوارية بمبلغ 61.9 مليون ريال مقارنة بالعام 2021.

وأوضحت الشركة، أن صافي الخسارة انخفض بنسبة 3.9%، بالرغم من ارتفاع مصروف الزكاة خلال العام 2022 بمبلغ 126.8 مليون ريال، حيث انخفض صافي الخسارة قبل الزكاة بنسبة 63.8% لتصل إلى 77.6 مليون ريال مقارنة بالعام السابق، بالرغم من توقف الدعم المقدم من برنامج ساند بمبلغ 68.2 مليون ريال مقارنة بالعام السابق.

كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 23%مقارنة بالعام 2021 وذلك لزيادة العمليات التشغيلية وأعداد الرحلات حيث وصلت نسبة التعافي 99% في نهاية عام 2022 (مقارنة بنسبة العمليات التشغيلية ما قبل الجائحة). وقد أثر ذلك إيجابا على الخسائر التشغيلية التي انخفضت بنسبة 31% مقارنة بالعام 2021.