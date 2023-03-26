نمو أرباح "زين السعودية" 157% إلى 550 مليون ريال في 2022

ارتفع صافي ربح شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، بنسبة 157% في 2022، إلى نحو 550 مليون ريال، مقابل 214 مليون ريال في 2021.

ووصفت "زين السعودية" صافي الربح بالأعلى في تاريخها، وأرجعته في بيان على "تداول السعودية"، إلى تحقيق أعلى إيرادات في تاريخ الشركة بلغت 9.1 مليار ريال بزيادة قدرها 15% عن إيرادات العام 2021 البالغة 7.9 مليار ريال، وتعود هذه الزيادة إلى النمو في إيرادات قطاع الأعمال، وخدمات الجيل الخامس وعودة الزوار الدوليين (للعمرة والأعمال) بعد تخفيف قيود جائحة COVID، بالإضافة إلى النمو في إيرادات شركة "تمام للتمويل".

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وأضافت أنه على الرغم من ارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 25% ارتفع إجمالي الربح بنسبة 9% بزيادة بلغت 431 مليون ريال.

وأشارت إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية بمبلغ 404 ملايين ريال، بينما انخفض الإطفاء والاستهلاك بمقدار 364 مليون ريال الناتجة عن تحويل الأبراج إلى أصول غير متداولة لغرض البيع والمتعلق بصفقة بيع الأبراج المعلن عنها.

وارتفعت تكلفة التمويل بمبلغ قدره 85 مليون ريال ويعود ذلك إلى الارتفاع في السعر المرجعي لتكلفة التمويل بالريال السعودي (سيبور) والسعر المرجعي لتكلفة التمويل بالدولار الأميركي (ليبور).

بلغ إجمالي الاستثمار الرأسمالي 915 مليون ريال للعام 2022 وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.