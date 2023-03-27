مجلس إدارة "صافولا" يوصي بتوزيع 352 مليون ريال أرباحاً نقدية عن 2022

أوصى مجلس إدارة مجموعة صافولا بتوزيع 352.4 مليون ريال سعودي أرباحا نقدية على المساهمين عن العام المالي 2022.

وذكرت الشركة فى بيان لـ"تداول السعودية" أن عدد الأسهم المستفيدة من التوزيعات يبلغ 534 مليون سهم تقريبا ويبلغ نصيب السهم من الأرباح 0.66 ريال سعودي، وتعادل التوزيعات نسبة 6.6% من القيمة الاسمية للأسهم.

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وأوضحت أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة (يوم الاستحقاق)، والذي سوف يتم الاعلان عنه لاحقا، كما ذكرت أن تاريخ التوزيعات سيحدد لاحقا أيضا.

وقالت إن المستثمرين غير المقيمين، تخضع التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% وفقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

سيتم تحديد موعد الجمعية العامة للمساهمين بعد الحصول على الموافقات النظامية والتي سيتم من خلالها اعتماد توصية مجلس الإدارة بهذا الخصوص.

وطالبت الشركة مساهميها بسرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع وبعد أخذ موافقة الجمعية على ذلك.

وارتفع صافي أرباح "صافولا" بنسبة 234.75% في 2022، إلى نحو 742.8 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 221.9 مليون ريال في 2021.

وفي بيان على "تداول السعودية"، أرجعت مجموعة صافولا، زيادة الأرباح في 2022، مقارنة بعام 2021، إلى عدة أسباب هي الزيادة في إجمالي الربح والتي ترجع بشكل رئيسي إلى تحسن إجمالي الربح في قطاع تصنيع الأغذية، والارتفاع في حصة المجموعة من أرباح شركات زميلة، بالإضافة إلى ربح رأسمالي قدره 42 مليون ريال متحقق من بيع حصة المجموعة في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.

وأوضحت "صافولا" أنها سجلت الزيادة في صافي الربح على الرغم من ارتفاع المصاريف التشغيلية، وارتفاع صافي تكلفة التمويل، بالإضافة إلى ارتفاع مصروفات الزكاة وضريبة الدخل.