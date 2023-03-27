"صافولا" تتحول للربحية بقيمة 94.5 مليون ريال في الربع الرابع

تحولت مجموعة صافولا إلى الربحية في الربع الرابع من 2022، بنحو 94.5 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 254.3 مليون ريال في الربع المماثل من 2021، وفقاً لحسابات "العربية.نت".

وارتفع صافي أرباح "صافولا" بنسبة 234.75% في 2022، إلى نحو 742.8 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 221.9 مليون ريال في 2021.

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وفي بيان على "تداول السعودية"، أرجعت مجموعة صافولا، زيادة الأرباح في 2022، مقارنة بعام 2021، إلى عدة أسباب هي الزيادة في إجمالي الربح والتي ترجع بشكل رئيسي إلى تحسن إجمالي الربح في قطاع تصنيع الأغذية، والارتفاع في حصة المجموعة من أرباح شركات زميلة، بالإضافة إلى ربح رأسمالي قدره 42 مليون ريال متحقق من بيع حصة المجموعة في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.

وأوضحت "صافولا" أنها سجلت الزيادة في صافي الربح على الرغم من ارتفاع المصاريف التشغيلية، وارتفاع صافي تكلفة التمويل، بالإضافة إلى ارتفاع مصروفات الزكاة وضريبة الدخل.