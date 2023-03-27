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نماء للكيماويات مناسبة
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سوق السعودية

مساهمون في "نماء للكيماويات" يطلبون عقد جمعية عمومية لعزل عضوين بمجلس الإدارة

الشركة تدرس اتخاذ الإجراءات اللازمة رداً على خطاب المساهمين

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة نماء للكيماويات عن تلقّيها خطابا من بعض المساهمين الذين يملكون أكثر من 10% من رأسمالها، بشأن طلب عقد جمعية عامة للمساهمين، وذلك لتصويت على عزل اثنين من أعضاء مجلس الإدارة الحالي.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن العضوين هما هيثم فيصل اسكوبي (مستقل) ومحمد زهير مراد (مستقل)

وأضافت أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأنظمة واللوائح والإعلان عنها لاحقاً.

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