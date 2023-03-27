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المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام
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سوق السعودية

نمو أرباح "الأبحاث والإعلام" 14% إلى 121 مليون ريال بالربع الرابع

زيادة أرباح الشركة 20.8% في 2020 إلى 648.8 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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نما صافي أرباح المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام – "الأبحاث والإعلام" بنسبة 14.2% في الربع الرابع من العام الماضي، إلى نحو 121 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 106 ملايين ريال في الربع المماثل من 2021.

وارتفع صافي أرباح "الأبحاث والإعلام" بنسبة 20.8% في 2022، إلى نحو 648.8 مليون ريال، مقابل نحو 537 مليون ريال في 2022.

وقالت "الأبحاث والإعلام" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن السبب الرئيسي لارتفاع صافي أرباح العام 2022، يعود إلى ارتفاع الربح الإجمالي وذلك بصفة رئيسية نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة 21.8%.

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وأضافت أن ذلك رغم ارتفاع التكاليف المباشرة للعام 2022 مقارنة بالعام 2021، والذي يعود بصفة رئيسية نتيجة تكاليف تشغيل بعض المشاريع تماشياً مع الاستراتيجية المعلنة.

وارتفعت إيرادات "الأبحاث والإعلام" بنسبة 21.79% في 2022، إلى نحو 3.71 مليار ريال، مقابل نحو 3.05 مليار ريال في 2021.

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