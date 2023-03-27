"اتحاد الخليج الأهلية" تؤكد نيتها الاندماج مع "الصقر للتأمين التعاوني"

أعلنت شركة اتحاد الخليج الأهلية عن نيتها المؤكدة لتقديم عرض لمساهمي شركة الصقر للتأمين التعاوني والاستمرار فى صفقة الاندماج التي سبق الإعلان عن توقيع اتفاقية ملزمة بشأنها يوم 22 مارس الجاري.

وذكرت أنه تم استيفاء الشروط اللازمة لإعلان النية المؤكدة وفقاً لأحكام اتفاقية الاندماج، وبناءً على المادة (17) من لائحة الاندماج والاستحواذ.

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وأكدت شركة اتحاد الخليج الأهلية ‌أنه لا يوجد أي شخص يتصرف بالاتفاق معها فيما يتعلق بالصفقة.

كما أن شركة اتحاد الخليج الأهلية لا تملك أية أسهم في شركة الصقر، كما لا تملك أيضا خيار شراء أي أسهم في شركة الصقر.

وأوضحت اتحاد الخليج أنها لم تحصل على أي التزام غير قابل للإلغاء من قبل أي طرف للتصويت بالموافقة على الصفقة في الجمعية العامة غير العادية ذات الصلة.

‌وذكرت أنه لا يوجد أي ترتيبات تعويض تشمل شركة اتحاد الخليج الأهلية أو شركة الصقر أو أي شخص يتصرف بالاتفاق مع شركة الصقر فيما يتعلق بأسهم شركة الصقر.

وأوضحت أن المستشار المالي لشركة اتحاد الخليج الأهلية (شركة الجزيرة للأسواق المالية) غير ملزم بتقديم تأكيد يفيد بتوافر الموارد الكافية لدى شركة اتحاد الخليج الأهلية لإتمام الصفقة، وذلك نظراً لأنه لن يتم سداد قيمة الصفقة أو أي جزء منها بشكل نقدي.

وقعت شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني مع شركة الصقر للتأمين التعاوني، يوم 22 مارس الجاري اتفاقية اندماج ملزمة.

وأوضحت الشركتان في بيانين اليوم لـ"تداول السعودية"، أنهما اتفقتا على اندماج الشركتين عبر تبادل الأوراق المالية، بحيث تقوم شركة اتحاد الخليج الأهلية بإصدار 1.152 سهم عادي مقابل كل سهم مصدر في شركة الصقر -معامل المبادلة- لصالح المساهمين المستحقين في شركة الصقر "أي المساهمون الذين يمتلكون أسهما صادرة في شركة الصقر كما في تاريخ نفاذ صفقة الاندماج"، مقابل نقل أصول والتزامات شركة الصقر إلى شركة اتحاد الخليج الأهلية ودون دفع أي مقابل نقدي.